Krónika
Vádemelési javaslatot tesz Ruszin-Szendi Romulusz ellen a rendőrség
A Tisza Párt szakértője egy újságíró elleni erőszakos fellépés miatt kerül az ügyészség elé
A főkapitányság a rendőrség honlapján pénteken azt közölte, hogy „Dr. R.-Sz. Romulusz egy munkáját végző újságíróval szemben lépett fel erőszakosan”.
Azt írták, hogy a garázdaság gyanúsítottja 2025. szeptember 7-én, egy kötcsei nyilvános politikai rendezvényhez vezető úton tanúsított kihívóan közösségellenes magatartást, vagyis meglökött egy újságírót.
Az 52 éves budapesti lakos a rendelkezésre álló személyi és tárgyi bizonyítékok ellenére a gyanúsítással szemben panasszal élt, vallomást nem tett – fűzták hozzá.
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a nyomozást befejezte, az iratokat vádemelési javaslattal küldi meg az ügyészségnek – tartalmazza a közlemény.