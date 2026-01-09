2026. január 9., péntek

Krónika

Újabb hírek a Szőlő utcai botrányról

Négy gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta az ügyészség

MH/MTI
 2026. január 9. péntek. 11:55
Négy gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta az ügyészség a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos ügyben – tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség közleményben az MTI-vel pénteken.

Előzetes letartóztatásban marad a Szőlő utcai javítóintézet két gyanúsítottja
Fotó: Google Street View

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség mind a négy december elején letartóztatott gyanúsított esetében indokoltnak látta a legszigorúbb kényszerintézkedés meghosszabbítását. A három férfi és egy nő a megalapozott gyanú szerint a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekményeket – közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazást és részben kiskorú veszélyeztetése, valamint könnyű testi sértés bűncselekményét – követett el.

Továbbá egyikük megbízott igazgatóként akadályozta az intézet korábbi vezetőjének felelősségrevonását, ezért ő minősített bűnpártolással is gyanúsítható. A nyomozó ügyészség soron kívüli eljárásban vizsgálja a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetben történteket. Mivel továbbra is tartani kell attól, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén veszélyeztetnék a bizonyítást, valamint egyikük esetében fennáll a bűnismétlés veszélye is, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság három hónappal hosszabbítsa meg letartóztatásukat – közölte a főügyészség.

