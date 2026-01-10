2026. január 10., szombat

Krónika

Teljes kapacitással üzemel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

A járatok fogadása és indítása biztonságosan megvalósult

MH/ MTI
 2026. január 10. szombat. 4:02
Az intenzív havazás ellenére teljes kapacitással, két futópályával üzemel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér pénteken, a járatok fogadása és indítása biztonságosan megvalósul, ám egyes járatok esetében előfordulhatnak késések – tájékoztatta a Budapest Airport Zrt. az MTI-t.

Fotó: Facebook/Budapest Airport

Azt írták, hogy a repülőtér területén intenzíven havazott pénteken és a meteorológiai-előrejelzés szerint este 6 óráig akár négy centiméter hó is lehullhat, ezért ismét a legmagasabb szintű „havas készültséget” léptették érvénybe.

A Budapest Airport szolgálatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a gurulóutakat, előtereket és a futópályákat, hogy a repülőtér biztonságos és folyamatos üzemelését fenntartsák. A tartósan alacsony hőmérséklet miatt jégtelenítés is zajlik, emiatt a repülőgépek kiszolgálása lelassult. Utasaiktól türelmet és megértést kérnek – olvasható a közleményben.

