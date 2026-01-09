Rácsok mögött marad az angyalföldi gyilkosság gyanúsítottja

Elrendelte a bíróság az angyalföldi emberölés gyanúsítottjának letartóztatását, amit az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani - tudatta a Fővárosi Főügyészség közleményben az MTI-vel pénteken.

A megalapozott gyanú szerint a 33 éves férfi január 5-én délelőtt, a XIII. kerületi lakásában kereste fel az - általa korábbról nem ismert - sértettet, akivel aznap reggel beszélt meg telefonon találkozót. A férfi azért ment a találkozóra, hogy alkalmi ismerősét megölje és elvegye értékeit. A magával vitt késsel rátámadt a fiatal nőre, bántalmazta, és kioltotta az életét. Ezután a lakásból elvitt egy mobiltelefont, egy fülhallgatót, egy táblagépet és egy kabátot.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai két napon belül őrizetbe vették a támadót, és emberöléssel gyanúsították meg. A Fővárosi Főügyészség a gyanúsított vallomása alapján megállapította, hogy a megalapozott gyanú előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés, ami akár életfogytiglannal is büntethető. A főügyészség indítványozta a férfi letartóztatását, mivel az elkövetés eszközét a gyanúsított elrejtette, valamint csak így lehet kizárni, hogy a férfi elszökjön, újabb bűncselekményt kövessen el.

A nyomozási bíró az ügyészségi indítvány alapján elrendelte a letartóztatást, és a végrehajtás helyéül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki - közölte a főügyészség.