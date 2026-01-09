Orbán Viktor: Nehezebb lesz

Az ónos eső okozza a legtöbb aggodalmat, a csúszásveszély extra körültekintést igényel – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videójában.

Az ónos eső okozza a legtöbb balesetveszélyt az országban

A miniszterelnök – miután telefonon kért jelentést az aktuális hóhelyzetről Pintér Sándor belügyminisztertől – elmondta: az utak járhatóak.

Hozzátette: az egészségügyön „nagy nyomás van”, sok a kéz-, ujj- és lábtörés, ugyanakkor a nehéz időjárási viszonyok miatt nem kell átütemezni betervezett műtéteket.

Közölte: az ónos eső okozza a legtöbb aggodalmat.

A helyzet nem könnyebb lesz, hanem nehezebb. A havazás mellé, ha bejön az ónos eső miatti csúszásveszély, az extra körültekintést igényel – mondta, kiemelve, mindenkit arra kér, „akinek dolga van, tegye, de óvatosan, lassan, nyugodtan, körültekintően”.

„Vigyázzon mindenki magára, vigyázzunk egymásra” – mondta a kormányfő.