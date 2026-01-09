Ónos eső hullik dél-nyugaton

2026. január 9., péntek

Előd

MH/ MTI
 2026. január 9. péntek. 17:14
A délnyugati országrészeken kiterjedt területen ónos eső hullik, és következő órákban is jelentős csapadék várható, különösen a határ menti részeken – közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az operatív törzs péntek délutáni sajtótájékoztatóján Budapesten.

Képünk illusztráció
Fotó: MH archív/Hegedüs Róbert

Szanka Gábor Gyula arra kért mindenkit, hogy vegye komolyan a riasztásokat.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azt mondta, hogy sehol nincs az országban elzárt település és lezárt út. Nem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre pénteken.

A tűzoltó alezredes kiemelte: felsővezetékhiba miatt pótlóbuszuk jártak Székesfehérvár és Balatonfüred között, a közlekedés ezekben az órákban állt helyre. Almásfüzitőnél átmenetileg le van zárva a 4-es vasútvonal váltóhiba miatt, itt pótlóbuszok járnak. Nem közlekednek helyi buszjáratok egyebek mellett Abád, Galvács, Imola, Kánó, Kéked, Pányok, Dinnyeberki, Környe településeken, de ezek mindegyike személyautóval megközelíthető.

Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese azt mondta: már hajnalban alászórással megkezdték a védekezést az utakon, délig több mint 4 ezer tonna sót szórtak ki. Jelenleg több mint 500 jármű végzi a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést. A legtöbb munka Baranya vármegyében van, itt zúzalékos kőszórást is alkalmazni kellett.

