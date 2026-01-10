Krónika
Nagy forgalom várható Dobogókő és Visegrád környékén
Rendőrök is segítik az autósokat
Azt írták: Pest vármegye nagy részén jelenleg is esik a hó, szombaton és vasárnap vélhetően sok túrázó, kikapcsolódni vágyó indul el a térségbe.
Felhívták a figyelmet arra: a nagy forgalom miatt torlódások alakulhatnak ki, valamint a parkolóhelyek befogadóképessége is korlátozott. Ha azok megtelnek, Dobogókőn az egyenruhások mind az Esztergom, mind a Pilisszentkereszt felől érkező autósokat visszafordítják.
A 1111-es út szélén a vonatkozó jogszabályok szerint tilos a parkolás, aki mégis úgy dönt, hogy ott hagyja a járművét, azzal szemben a járőrök intézkedni fognak – figyelmeztettek.
Kitértek arra, hogy Visegrád térségében szintén jelentős torlódásra kell számítani a hétvégén. Pénteken a sípálya is megnyitott, ami jelentős tömegeket vonz a térségbe.
A tájékoztatás szerint a parkolók telítettségének függvényében Visegrádon is előfordulhat, hogy csak távolabb tudnak az autósok megállni.
A rendőrök szombaton és vasárnap segítik a forgalom gördülékeny haladását – írták, és kérték, hogy a közlekedők vegyék figyelembe a rendőrség aktuális iránymutatásait.