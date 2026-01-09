Jó hír jött a kedves papagájokról

Négy év után ismét párzanak Új-Zélandon a veszélyeztetett fajnak számító kakapók, másnéven bagolypapagájok, február közepére várják az első fiókák kikelését - jelentette be pénteken az ország természetvédelmi minisztériuma.

„Mindig izgalommal nézünk a párzási időszak kezdete elé, most azonban különösen odafigyelünk, ilyen hosszú szünet után” - jelentette ki Deidre Vercoe, a tárca kakapók védelméért felelős programjának munkatársa, aki elmondta azt is, hogy a madarak legutóbb 2022-ben tanúsítottak nagyobb érdeklődést egymás iránt. Hozzátette, hogy az elkövetkező hónapokban több párosodásra számítanak, és nem zárta ki azt sem, hogy az elkövetkező időszak lesz az utóbbi 30 év legnagyobb párzási szezonja.

Az Új-Zélandon őshonos, röpképtelen, zöldes színű madár 2-4 évente szaporodik, közömbössége - illetve a gyarmatosítás és az invazív fajok behurcolása - miatt pedig mára a világ egyik legritkább madarává vált. Jelenleg mindazonáltal 83 termékeny nőstényt is számon tartanak országszerte, így a tárca reményei szerint idén komoly kakapószaporulatra lehet számítani. A minisztérium - a térségben élő Ngai Tahu maori törzzsel közösen - 1995-ben indította a kakapók megőrzéséért felelős programot, akkor ugyanis már csak 51 kakapóról tudtak országszerte.

Jelenleg 236 él belőlük Új-Zélandon, három populációban, Vercoe mindazonáltal felhívta a figyelmet arra, hogy a madarak még mindig a kihalás szélén egyensúlyoznak, így eltökélten folytatják a kakapók számának megsokszorozása érdekében végzett munkájukat. A Ngai Tahu törzs részéről a programban részt vevő Tane Davis azt mondta, reméli, hogy a kakapók egy nap elterjednek Új-Zéland teljes déli régiójában.