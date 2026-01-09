2026. január 9., péntek

Krónika

Hideg időben is készenlétben a TEK

A speciális járművek a téli időjárás ellenére is bevethetők

MH/ MTI
 2026. január 9. péntek. 15:53
A belügyminiszter által meghatározottak szerint a Terrorelhárítási Központ (TEK) speciális járművei továbbra is készenlétben állnak a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárással összefüggő rendkívüli helyzetek kezelésére – közölte a TEK pénteken az MTI-vel.

Fagyos idő, folyamatos szolgálat - a TEK felkészülten várja a bevetést
Fotó: MH archív/Ficsor Márton

A tájékoztatás szerint a páncélozott BTR-80 típusú járművek, valamint az Ural tehergépkocsik elsődlegesen a gyors, biztonságos és hatékony beavatkozást szolgálják, műszaki adottságaik, nagy teherbírásuk és terepjáró képességeik alapján speciális feladatok végrehajtására alkalmasak.

Hozzátették: a járművek bevethetősége rugalmas, a belügyminiszter döntése alapján, az operatív törzs információi és az időjárási helyzet függvényében bárhová irányíthatók az ország területén.

Közölték, hogy jelenleg Nagykanizsán, Orosházán, Miskolcon és a fővárosban állnak készenlétben a TEK munkatársai a járművekkel, biztosítva a minél gyorsabb reagálás lehetőségét.

A feladatok végrehajtása az operatív törzs irányítása alatt álló további szervekkel szoros együttműködésben történik – írták.

