2026. január 9., péntek

Előd

EUR 385.90 Ft
USD 331.44 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Hatalmas tűz tombol Ausztráliában

A forró szél katasztrofális körülményeket teremt

MH/ MTI
 2026. január 9. péntek. 10:43
Megosztás

Az ausztrál tűzoltók szerint pénteken további heves bozóttüzek fenyegetik Ausztrália délkeleti vidékének több tucat városát, hozzátették, hogy a forró szél „katasztrofális körülményeket” teremt ebben a rendkívül száraz régióban.

Hatalmas tűz tombol Ausztráliában
Katasztrofális tűz tombol Ausztrália délkeleti részén
Fotó: AFP/Handout/Forest Fire Management Victoria

A hőmérséklet egyes területeken várhatóan meghaladja a 40 Celsius-fokot, ami a 2019 végén és 2020 elején bekövetkezett hatalmas tűzvész óta a a legsúlyosabb időjárási körülményeket teremti a bozóttüzek kialakulásához.

„Tegnap extrém körülmények voltak. Ma katasztrofálisak” – figyelmeztetett Jason Heffernan tűzoltó.

Az egyik legpusztítóbb tűz már mintegy 28 ezer hektárnyi területet égetett fel Melbourne-től mintegy 150 kilométerre északra. Több tucat települést kellett evakuálni Victoria államban.

„Victoria állam lakói fel kell, hogy készüljenek további anyagi veszteségekre, vagy még rosszabbra” – figyelmeztetett Heffernan.

Ausztrália két legnépesebb államában, Victoriában és Új-Dél-Walesben több millió ember, köztük Sydney és Melbourne lakói is, továbbra is a legmagasabb szintű készültségben vannak.

Három ember eltűnt Victoria államban – számolt be Tim Wiebusch, Victoria vészhelyzeti biztosa. Közlése szerint a tűzoltók 30 aktív tűzzel küzdenek, és az állam tűzveszélyességi besorolása pénteken került a legmagasabb fokozatba. A tűz bozótos területeket, továbbá lakóingatlanokat, egy közösségi központot és egy telefonközpontot pusztított el.

A hatóságok szerint a Victoria állam északi részén az előrejelzett heves szél és a 46 Celsius-fokig emelkedő hőmérséklet azt jelenti, hogy a tűzvészek „megfékezhetetlenek” lesznek.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink