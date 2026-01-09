Krónika
Harry herceg hatalmas lépést tett a családegyesítés felé
Örömteli hírek érkeztek a király családról. Sajtóhírek szerint Harry herceg jogi csatát nyert a Ravec (a királyi és VIP személyek biztonságáért felelős szervezet) ellen, amely most arra a megállapításra jutott, hogy Károly király kisebbik fia mégis jogosult a rendőri védelemre, amikor Angliában tartózkodik. Ez egyben azt is jelenti, hogy most már a hazalátogatásai során az állam biztosítja Harry herceg védelmét.
Már semmi nem áll Harry herceg útjába, ha hazalátogatna a családjához
A sussexi herceg korábban arról beszélt, hogy azért nem hozza magával soha a családtagjait Angliába, mert félti a testi épségüket. Most azonban elhárult az egyik legnagyobb akadály, így várhatóan a herceg felesége, Meghan Markle és gyermekeik, Archie és Lilibet a közeljövőben együtt utazhatnak haza a családfővel.
Idén két alkalommal is összejöhet a nagy találkozó
Információk szerint Harry herceg hamarosan ismét Angliába utazik, hogy részt vegyen egy közelgő tárgyaláson, amelyet a brit média néhány képviselője ellen indított, rágalmazás és illegális információszerzés miatt. A per időpontjában Károly király várhatóan Skóciában fog tartózkodni, azonban a lap informátorai szerint meg van az esély rá, hogy átszervezzék az uralkodó utazását és akkor ismét találkozhatna a fiával.
Ha pedig ez a találkozó nem jön össze, akkor is ott van még az esély az amerikai látogatás időpontjában, ugyanis Károly király néhány hónap múlva az Egyesült Államokba utazik, ahol elérhető távolságba kerül az unokáival. A fél világ izgatottan várja most, hogy mikor történhet meg a várva-várt családegyesítés.