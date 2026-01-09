Harry herceg hatalmas lépést tett a családegyesítés felé

Közeledik a nagy találkozó időpontja: egyre nagyobb az esély rá, hogy Károly király újra láthassa az unokáit. Ráadásul Harry herceg jogi harca is rendeződni látszik Angliában - írta meg a Life .

Örömteli hírek érkeztek a király családról. Sajtóhírek szerint Harry herceg jogi csatát nyert a Ravec (a királyi és VIP személyek biztonságáért felelős szervezet) ellen, amely most arra a megállapításra jutott, hogy Károly király kisebbik fia mégis jogosult a rendőri védelemre, amikor Angliában tartózkodik. Ez egyben azt is jelenti, hogy most már a hazalátogatásai során az állam biztosítja Harry herceg védelmét.



Már semmi nem áll Harry herceg útjába, ha hazalátogatna a családjához

A sussexi herceg korábban arról beszélt, hogy azért nem hozza magával soha a családtagjait Angliába, mert félti a testi épségüket. Most azonban elhárult az egyik legnagyobb akadály, így várhatóan a herceg felesége, Meghan Markle és gyermekeik, Archie és Lilibet a közeljövőben együtt utazhatnak haza a családfővel.



Idén két alkalommal is összejöhet a nagy találkozó

Információk szerint Harry herceg hamarosan ismét Angliába utazik, hogy részt vegyen egy közelgő tárgyaláson, amelyet a brit média néhány képviselője ellen indított, rágalmazás és illegális információszerzés miatt. A per időpontjában Károly király várhatóan Skóciában fog tartózkodni, azonban a lap informátorai szerint meg van az esély rá, hogy átszervezzék az uralkodó utazását és akkor ismét találkozhatna a fiával.