Hanyag vadász okozott súlyos balesetet

Vádat emeltek egy zalai férfi ellen, aki maradandó sérülést okozott az általa szabálytalanul autóba helyezett és véletlenül elsült vadászfegyverével – tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője pénteken az MTI-t.

Németh Eszter közlése szerint a 41 éves zalaszentgyörgyi férfi tavaly januárban vadászaton vett részt Ozmánbük külterületén, ahol elejtett egy szarvast. A lövés leadását követően a vádlott a lőfegyvert ismételten tűzkész, illetve gyorsított állapotba helyezte, majd így rakta be a gépkocsija hátsó ülésén lévő nyitott fegyvertokba. Ozmánbükre utazott egy ismerőséért, aki segített volna az elejtett állat kizsigerelésében. Amikor megérkezett, leállította a gépkocsit, ismerőse pedig a hátsó ajtót kinyitva egy táskát akart berakni az autóba.

A vádlott ugyanekkor a jármű másik hátsó ajtaját nyitotta ki, hogy az addig nyitva hagyott fegyvertokot becipzározza, ekkor azonban belenyúlt a lőfegyver elsütőbillentyűjébe és a tűzkész fegyvert elsütötte. A lövedék a jármű jobb hátsó ajtaja előtt álló sértett combját találta el, amitől a férfi súlyos, maradandó testi fogyatékosságot okozó sérülést szenvedett. A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte a lőfegyverek tartására vonatkozó szabályokat, amelyek szerint lakott területen, közterületen lőfegyver csak ürítve, tokban tartható, illetve szállítható.

A férfival szemben foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a Zalaegerszegi Járási Ügyészség, indítványozva „a lőfegyverrel való tevékenységtől történő eltiltást, valamint felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását” – közölte a helyettes szóvivő.