Krónika
Életveszélyes rámenni a Balaton jegére
Figyelmeztet a HungaroMet
Azt írták: péntek reggelre Siófoknál 6 centiméterre hízott a Balaton jege, amit az intenzív havazás délutánra vastag hóréteggel borított be.
Ez a hópaplan a folytatásban visszafogja majd a jégképződést, az lassabb ütemben fog vastagodni – hívták fel a figyelmet. Mint írták, a jég hízásához szükséges víz a jég alatt található, míg a hűtést felülről a felszínközeli fagyos légréteg biztosítja, a hó pedig ebben az esetben szigetelőként viselkedik, elzárja a jeget a fagyos levegőtől, ezáltal lassítja a jégképződési folyamatokat.
Felhívták a figyelmet arra: vasárnap erős szél is érkezik, ami várhatóan megtöri majd a jelenlegi instabil jégréteget.
A Balaton tehát sportolásra még nem alkalmas, rámenni továbbra is életveszélyes – írták.