Krónika

Életveszélyes rámenni a Balaton jegére

Figyelmeztet a HungaroMet

MH/ MTI
 2026. január 10. szombat. 5:02
A Balaton jegét vastag hóréteg borította be pénteken, ami visszafogja majd a jégképződést, így továbbra is életveszélyes rámenni a tó jegére – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.

Életveszélyes rámenni a Balaton jegére
A parti sáv egyes részein és a kikötőkben kialakult 2-3 centiméteres jég még alkalmatlan a sportolásra
Fotó: MH archív/Purger Tamás

Azt írták: péntek reggelre Siófoknál 6 centiméterre hízott a Balaton jege, amit az intenzív havazás délutánra vastag hóréteggel borított be.

Ez a hópaplan a folytatásban visszafogja majd a jégképződést, az lassabb ütemben fog vastagodni – hívták fel a figyelmet. Mint írták, a jég hízásához szükséges víz a jég alatt található, míg a hűtést felülről a felszínközeli fagyos légréteg biztosítja, a hó pedig ebben az esetben szigetelőként viselkedik, elzárja a jeget a fagyos levegőtől, ezáltal lassítja a jégképződési folyamatokat.

Felhívták a figyelmet arra: vasárnap erős szél is érkezik, ami várhatóan megtöri majd a jelenlegi instabil jégréteget.

A Balaton tehát sportolásra még nem alkalmas, rámenni továbbra is életveszélyes – írták.

