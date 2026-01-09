Krónika
Az észak-balatoni vonalon okoz jelentősebb fennakadást az időjárás
A téli időjárás miatt továbbra is hosszabb menetidővel, esetenként kimaradó járatokkal lehet számoln
Fotó: Lázár János fb oldala
A téli időjárás miatt továbbra is hosszabb menetidővel, esetenként kimaradó járatokkal lehet számolni, mert - főként az erős széllel érintett térségekben - esetenként váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat.
Hozzátették: az ország valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.