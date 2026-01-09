Gőzerővel dolgoznak a szakemberek

A váltók és kitérők hó- és jégmentesítésével jelenleg 2316-an foglalkoznak országszerte – közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán pénteken.

A miniszter bejegyzésében kiemelte: a MÁV-csoport munkatársai a szélsőséges időjárás kezdete óta is nagy létszámmal dolgoznak azon, hogy a vasúti üzemet és az utasok biztonságát fenntartsák.

Hozzátette: a váltók és kitérők hó- és jégmentesítésével jelenleg 2316-an foglalkoznak országszerte, csütörtökön 2788 darab kitérő takarítását végezték el a kapacitások és a folyamatos működés biztosítása érdekében.

Az 1209 szolgálati helyen a szerződéses partner 400-500 fő bevonásával folyamatosan végzi a peronok és az oda vezető járdák, alul- és feljárók takarítását. A munkák során több mint 150 tonna szóró sót használtak fel eddig. Ők összesen 1 156 039 négyzetméternyi peron, 42 766 négyzetméternyi alul- és felüljáró és 248 140 négyzetméternyi út, járda, parkoló, tehát egyéb felület tisztaságáért felelnek – írta a miniszter.