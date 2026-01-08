Zelenszkij szerint júliusra véget érhet az ukrajnai háború

"A tárgyalások új szintre léptek az európai partnerekkel, az Egyesült Államokkal és a Hajlandók Koalíciójának tagjaival - idézte az Unian az ukrán államfőt.

„Ez a háború akár az önök uniós elnöksége alatt is véget érhet” – mondta Zelenszkij a ciprusi vezetésnek címezve. Mivel Ciprus 2026. július 1-jéig tölti be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét, az ukrán elnök szavai alapján az év első felében reális a háború lezárásának esélye.

Zelenszkij hangsúlyozta: az Európai Unió kulcsszerepet játszik a békefolyamatban.

„A szankciók Oroszország ellen, Ukrajna támogatása és a védelmi képességeink erősítése mind hozzájárul ahhoz, hogy képesek legyünk ellenállni az agressziónak” – idézte a Mandiner az ukrán elnököt.

Hozzátette: „Új szankciós csomag készül, több lépést teszünk az orosz árnyékflotta ellen, mert minden egyes dollár, amit Oroszország elveszít, az agresszióra fordítható forrásoktól fosztja meg őket.”

Az ukrán elnök emlékeztetett, hogy az Egyesült Államok folyamatosan tárgyal Oroszországgal a háború lezárásáról, ám Moszkva eddig vonakodik, bár Ukrajna partnerei – szerinte – képesek érdemi nyomást gyakorolni.