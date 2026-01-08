Krónika
Több mint 400 alkalommal volt szükség a tűzoltók beavatkozására
Kétszer többre, mint egy átlagos januári napon
Azt írták, hogy az egységek munkáját 31 önkormányzati tűzoltó parancsnokság, önkéntes tűzoltó egyesület és mentőszervezet támogatta 219 fővel és 61 eszközzel.
Kiemelték, hogy a rendkívüli időjárás miatt nem volt elzárt település; az országos közúthálózaton az érintett időszakban 27 olyan rendkívüli esemény volt, amely szükségessé tette a forgalom terelését: volt, ahol hófúvás miatt kellett időlegesen utat lezárni, máshol a csúszós úton keresztbe fordult járművek vagy balesetet szenvedett autók miatt vált átmenetileg járhatatlanná egy-egy útszakasz.
Közölték azt is, hogy a következő órákban a legtöbb hó Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében várható, de előreláthatólag délelőtt megszűnik a havazás; csütörtök hajnalban és reggel az Észak-Dunántúlon és északkeleten továbbra is élénk, helyenként erős szél várható, amely gyenge hófúvással járhat, az északkeleti területeken alacsony hótorlaszok alakulhatnak ki.
A Bodrogköz térségében délig 60 kilométer per órás széllökésekre is van esély, amely lokálisan erős hófúvást okozhat, magas hótorlaszokat emelve – tették hozzá. Péntek hajnalra a délnyugati határvidéken és a Dunától keletre eső tájakon mínusz 15 fok alá eshet a hőmérséklet például az Északi-középhegység völgyeiben és a homokhátságon, de az Alföldön és néhol másutt is mínusz 20 fok köré hűlhet a levegő – áll a közleményben.