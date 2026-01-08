Krónika
Télen is életmentő lehet a gondosóra
Csak egy gombnyomás és jön a segítség
Gondosóra
Fotó: Facebook/Gondosóra
A politikus azt mondta: az erős országos havazás nehezíti a mindennapokat, most különösen fontos, hogy odafigyeljünk egymásra és a segítség mindenki számára elérhető legyen.
„Arra kérek minden érintettet, hogy aktiválják a gondosórát, tartsák feltöltve, legyen Önöknél az, és szükség esetén bátran használják. Kérem a családtagokat is, hogy figyeljenek idős szeretteikre, és hívják fel a figyelmüket a készülék fontosságára. Vigyázzunk egymásra! Gondosóra: a biztonság egy okos döntéssel kezdődik” – fogalmazott Nyitrai Zsolt.