Pénteken csúszós utakra kell számítani

Péntek hajnalban csúszós utakra kell számítani, napközben a várható ónos eső miatt a délnyugati országrészben akár a legmagasabb fokú, piros riasztás is érvénybe léphet - figyelmeztetett az Útinform csütörtök este a honlapján.

Azt írták, jelenleg országszerte csapadékmentes az idő, csak a Nyírségben fordulhat még elő hószállingózás. A látási viszonyok kedvezőek.

A gyorsforgalmi utak túlnyomórészt szárazak vagy sónedvesek. A főutak már felszáradóban vannak, többnyire sónedvesek, ez alól kivétel Tapolca, ott még latyakos lehet az út. A mellékutak, alsóbbrendű utak állapota is folyamatosan javul, a Dunántúlon és a Tiszántúlon még sok helyen latyakosak.

Az ország nagy részén gyenge a légmozgás, az este fokozatosan mindenütt mérséklődik a szél, megszűnik a hófúvás.

Kiemelték ugyanakkor, hogy péntekre virradóan az ország keleti felén nagy területen várható mínusz 15 fok körüli, illetve az alatti minimum-hőmérséklet. Az ország középső, észak-déli sávjában, esetleg a Nyírségben mínusz 20 fok alatti minimumok is előfordulhatnak.

Pénteken a késő délelőtti, déli óráktól vegyes halmazállapotú csapadék, kiemelten ónos eső várható a délnyugati országrészben; itt akár a legmagasabb fokú, piros riasztás is érvénybe léphet. Északabbra kisebb havazás valószínű, általánosságban 2 centiméternyi friss hó hullhat.

Zalában korlátozottan működnek a bíróságok, iskolák online oktatásra állnak át

Felhívást adott ki a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a péntek délelőtt várható jelentős mennyiségű ónos eső miatt; a zalai bíróságok korlátozzák a működésüket, Nagykanizsán a szakképző iskolák online oktatásra állnak át.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján arra figyelmeztetett, hogy péntekre az akár többórás ónos eső miatt a HungaroMet másodfokú riasztást adott ki, ezért aki teheti, autóval ne induljon útnak a csapadékos területeken.

A Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a péntekre várható extrém időjárási körülmények miatt csütörtökön kiadott közleményében azt írta: "a hóeltakarításban, baleset-megelőzésben érintett szervezetek felkészültek a veszélyek elhárítására, folyamatosan együttműködnek azok csökkentése érdekében". A lakosság számára óvintézkedéseket javasolnak, illetve odafigyelést kérnek az idősekre, egyedül élőkre.

A Zalaegerszegi Törvényszék a honlapján azt közölte, hogy pénteken és a szombati munkanapon a zalai bíróságok csak általános ügyeletet tartanak, az ezekre a napokra kitűzött tárgyalásokat más időpontra helyezik át.

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum jelezte: intézményeikben pénteken és szombaton online oktatásra állnak át, a diákok ne induljanak el az iskolába.