Mi történne, ha egy közepes méretű aszteroida csapódna a Földbe?

A dél-koreai IBS Klímafizikai Központ úgy döntött, hogy elméletileg megvizsgálja egy közepes méretű aszteroida Földre való becsapódásának következményeit. A kutatók modellezték egy ilyen esemény lehetséges hatását az éghajlatra, az időjárási mintákra és a globális élelmezésbiztonságra.

Az eredmények azt mutatják, hogy a becsapódás több százmillió tonna port juttatna a légkörbe. Ez a por blokkolná a napfényt, és 4 Celsius-fokos globális lehűléshez vezetne. Ennek következtében a mezőgazdasági ágazat súlyos válságba sodródna. A csapadékmennyiség 15%-kal csökkenhetne, az ózonréteg pedig 32%-kal vékonyodna, veszélyes UV-sugárzásnak tenné ki az élővilágot.

Ez az egész bolygót érinteni fogja, de az aszálynak már most is kitett régiókat különösen súlyosan fogja sújtani. Dr. Lan Dai, a tanulmány vezető szerzője megjegyezte, hogy az ilyen körülmények számos faj, köztük az ember gyors alkalmazkodását is megnehezítik. A tanulmány hangsúlyozza a potenciális aszteroidafenyegetésekre való felkészülés fontosságát.