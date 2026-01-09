Már „csak" napi 52 ember ölnek meg Mexikóban

A statisztikák szerint 2025 decemberében naponta átlagosan 52 emberölés történt Mexikóban. Ez jelentős visszaesés 2024 szeptemberéhez képest, az elnök hivatalba lépése előtti utolsó teljes hónaphoz viszonyítva, amikor naponta átlagosan 87 embert gyilkoltak meg az országban. A decemberi adatok szerint az egy napra jutó emberölések száma 2016 óta nem volt ilyen alacsony. Maga Sheinbaum csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: az adatok szerinte azt mutatják, hogy kormánya biztonsági stratégiája eredményes.

Az elnök a javulást a biztonsági és az igazságügyi szervek, valamint a tagállami kormányzók közötti szoros együttműködésnek tulajdonította. A Nemzeti Közbiztonsági Rendszer vezetője az adatok ismertetése során rámutatott, hogy 2025-ben az emberölések országos aránya 100 ezer lakosra vetítve 17,5 volt, ami a legalacsonyabb arány 2015 óta. A mexikói statisztikai hivatal (INEGI) ugyanakkor közölte, hogy a gyilkossági adatokat a későbbi ellenőrzések és korrekciók alapján rendszerint felülvizsgálják, és azok gyakran felfelé módosulnak, mielőtt közzé teszik őket.