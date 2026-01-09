Havas megmérettetés Budakeszin

A versenyhez nem szükséges belépőt vásárolni a résztvevőknek, a helyszín a Vadaspark melletti terület lesz. Az alkotni vágyók 10 órakor regisztrálhatnak a Kalandpark melletti kisházban a két főkategóriára és az alkategóriákra - írták a közleményben. A zsűri mindkét kategóriában a „legcukibb és a legmókásabb” alkotást díjazza. A fődíj kategóriánként egy-egy családi bérlet lesz a Budakeszi Vadasparkba.

A közönség is részese lehet a zsűrizésnek: a regisztrációs pultnál fejenként egy-egy spatulát kapnak, amit az általuk legjobbnak ítélt alkotás mellé leszúrva eldönthetik, ki kapja a közönségdíjat. A szervezők azt kérik, hogy a résztvevők csak természetes, lebomló anyagokat használjanak az építéshez. A verseny délig tart. Az eredményhirdetésre várva, belépőjegy vásárlása mellett az érdeklődők a Vadaspark büféjében előadást hallgathatnak meg arról, hogy milyen túlélési stratégiákat vetnek be az állatok a hideg ellen. A program csak megfelelő időjárási körülmények között lesz megtartva - írták a közleményben.