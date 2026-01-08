Egy települést elzárt a hófúvás

A hófúvás nagy gondokat okoz Fejér vármegyében, főként annak is az északi részén. Több útszakaszt le kellett zárni. Csákberényt átmenetileg nem lehetett megközelíteni, ám a torlaszt felszámolták, bár a még mindig élénk szél, újra az útra hordhatja a havat, így ismét elzárhatja a települést.

A honvédség speciális járművei is készenlétben vannak, hogy szükség esetén segítsenek az bajbajutottakon. A járműveket elsősorban azokra a helyekre vezényelték, ahol további havazás, illetve hófúvás várható

A Fejér vármegyei rendőrség arról tájékoztatott, hogy a 8126-os számú út Zámoly körforgalom és Csákvár közötti szakasza lezárva, a 8119-es számú út Lovasberény és Csákvár között lezárva! A 8101-es számú út 1-es számú főútig tartó szakasz – körülbelül 3 km hosszúság – nem járható. A délelőtt elzárt Csákberény ismét elérhető.

Bodmér és Vértesboglár települések felé csak Felcsút irányából lehet haladni, kizárólag rendőri felvezetéssel, váltakozó irányban.