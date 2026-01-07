Krónika
Nem volt telitalálatos a Skandin
Mutatjuk a nyereményeket és a nyerőszámokat is
Egy telitalálatos szelvény sem volt a skandináv lottó január 7-i sorsolásán
Fotó: MH
Első számsorsolás: 3 (három), 7 (hét), 10 (tíz), 15 (tizenöt), 16 (tizenhat), 18 (tizennyolc), 32 (harminckettő).
Második számsorsolás: 11 (tizenegy), 17 (tizenhét), 18 (tizennyolc), 25 (huszonöt), 26 (huszonhat), 29 (huszonkilenc), 35 (harmincöt).
Nyeremények: 7 találatos nem volt; 6 találatos szelvény 45 darab, nyereményük egyenként 335 165 forint; 5 találatos szelvény 2203 darab, nyereményük egyenként 6845 forint; 4 találatos szelvény 31 765 darab, nyereményük egyenként 2460 forint.