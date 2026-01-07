Meleg otthon a nehéz időkben

Csaknem másfélezer kisgyermekes család kap háztartásonként 120 ezer forintos fűtéstámogatást idén télen az ország legszegényebb 130 kistelepülésén – közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőműveinek bevételéből összesen 170 millió forint értékű támogatást nyújt havi részletekben, előre fizetős villanyórákra feltöltve.

Míg az előző télen ezer rászoruló család részesült fűtéstámogatásban a szeretetszolgálat szociális naperőműveinek köszönhetően, idén már több mint 1400 háztartás kap hasonló segítséget az ország 130 legszegényebb kistelepülésén.

A családok 2025 szeptemberétől pályázhattak a gyermekek által használt helyiség felfűtésére a Felzárkózó települések program részeként. A bírálat során a három vagy több gyermeket nevelő szülők előnyben részesültek- A nyertesek egy modern, tiszta üzemű elektromos fűtőtestet kapnak használatra, a működtetéséhez szükséges energiát pedig támogatásként – fejtették ki.

Ez a téli idényben 120 ezer forintot jelent háztartásonként, amit havi részletekben töltenek fel előrefizetős mérőórákra, azaz a családok pénz helyett felhasználható áramot kapnak, összesen csaknem 170 millió forint értékben – írták.

A fenntartható modell anyagi hátterét az Európai Unió támogatásából a Máltai Szeretetszolgálat által épített, és 2024 tavaszától fokozatosan üzembe helyezett 20 szociális naperőmű termelése adja. A program részeként több mint 1200 család otthonában alakítottak ki biztonságos áramvételi pontot, ezek szükségesek az elektromos fűtőtestek csatlakoztatásához. A fűtőpaneleket a szezon végén visszagyűjtik a háztartásokból, majd átvizsgálás után jövő télen újra felhasználják őket – közölték.

A fejlesztés a Közösségi megújuló energiatermelés és felhasználás elnevezésű projektből 12,9 milliárd forintos európai uniós és hazai támogatással teljesül – áll a közleményben.