Így élvezik a havat a jegesmedve-bocsok + VIDEÓ

Jegesmedve (Ursus maritimus) a Nyíregyházi Állatparkban a havazás után 2026. január 7-én

A Nyíregyházi Állatpark osztott meg egy videót arról, ahogy első havas élményeiket éli át a két kis jegesmedve.

A posztban azt írják, hogy este érkezik a Maci híradó különkiadása. Azonban már a mostani ízelítőből is jól látható, hogy mennyire vidáman játszanak a hóban hempergő bocsok.

Az iker kismedvék februárban születtek, Ootek és Jorek névre hallgatnak.