Így élvezik a havat a jegesmedve-bocsok + VIDEÓ

Új élményben volt részük

MH
 2026. január 7. szerda. 17:17
Először láttak havat a Nyíregyházi Állatpark jegesmedve bocsai.

Így élvezik a havat a jegesmedve-bocsok + VIDEÓ
Jegesmedve (Ursus maritimus) a Nyíregyházi Állatparkban a havazás után 2026. január 7-én
Fotó: MTI/Balázs Attila

A Nyíregyházi Állatpark osztott meg egy videót arról, ahogy első havas élményeiket éli át a két kis jegesmedve.

A posztban azt írják, hogy este érkezik a Maci híradó különkiadása. Azonban már a mostani ízelítőből is jól látható, hogy mennyire vidáman játszanak a hóban hempergő bocsok.

Az iker kismedvék februárban születtek, Ootek és Jorek névre hallgatnak.

