Krónika
Így élvezik a havat a jegesmedve-bocsok + VIDEÓ
Új élményben volt részük
Jegesmedve (Ursus maritimus) a Nyíregyházi Állatparkban a havazás után 2026. január 7-én
Fotó: MTI/Balázs Attila
A Nyíregyházi Állatpark osztott meg egy videót arról, ahogy első havas élményeiket éli át a két kis jegesmedve.
A posztban azt írják, hogy este érkezik a Maci híradó különkiadása. Azonban már a mostani ízelítőből is jól látható, hogy mennyire vidáman játszanak a hóban hempergő bocsok.
Az iker kismedvék februárban születtek, Ootek és Jorek névre hallgatnak.
Objektum doboz