Hajléktalanoknak segít a Magyar Református Szeretetszolgálat

Az extrém hideg időjárás miatt a Magyar Református Szeretetszolgálat elindította Felebarát programját, amely a hajléktalanok és anyagi nehézségekkel küzdő rászorulók számára nyújt segítséget a téli krízisidőszak idején – közölte a karitatív szervezet szerdán az MTI-vel.

Az extrém téli időjárás a hajléktalanokat is veszélynek teszi ki

A közlemény szerint a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a 2010-es évek közepétől folyamatosan nő a fagyhalál áldozatainak száma Magyarországon, amelynek elsődleges oka a szegénység és a megfelelő lakhatás hiánya.

„A Magyar Református Szeretetszolgálat a leginkább veszélyben lévők megsegítésére idén is elindítja Felebarát néven országos programját, mellyel a hajléktalanok, lakhatási krízisben lévők és mélyszegénységgel küzdők számára nyújt segítséget” – írták.

Január első hetében Budapesten teajárattal, valamint utcai szociális munka keretében takarók, hálózsákok és szendvicsek osztásával vette kezdetét a program. A következő hetekben a szervezet országszerte legalább 14 helyszínen tart melegétel-osztásokat, több mint kétezer tányér étellel segítve az anyagi gondokkal küzdőket.

A február végéig tartó program nemcsak a hajléktalanok, hanem a lakhatási krízisben élő családok és idősek támogatását is kiemelt feladataként kezeli, ezért tűzifával támogatják a rászoruló családokat.

Kiemelték, hogy a Felebarát programhoz tárgyi vagy pénzügyi felajánlással, valamint önkéntes segítőként is lehet csatlakozni. Február végéig szezonális ruhagyűjtést hirdet a szervezet: télikabátok, csizmák, sapkák, kesztyűk, zoknik, meleg pulóverek és nadrágok felajánlására van lehetőség.

A tárgyi adományozás szándékot elsőként a tamogatas.jobbadni.hu címen keresztül kell jelezni a szeretetszolgálat felé, a visszaigazolást követően pedig az országos raktárakban fogadják az adományokat.

A Felebarát program támogatható online az adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül, banki átutalással a 10702019-85008898-51100005 (közlemény: Felebarát) számlaszámon, valamint a 1358-as adományvonal hívásával.

Hozzátették, hogy az önkéntes segítők az ételosztások előkészítésében és lebonyolításában tudnak szerepet vállalni a következő településeken: Budapest, Debrecen, Szeged, Hódmezővásárhely, Ózd, Pápa, Sárospatak, Mezőgyán, Geszt.

A pontos időpontok és feladatok az onkentes.jobbadni.hu felületre kerülnek fel, ugyanitt tudnak regisztrálni a szolgálatra jelentkezők is.

A Magyar Református Szeretetszolgálat felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben közterületen segítségre szoruló emberrel találkoznak, értesítsék a hajléktalanellátó diszpécserszolgálatot. A diszpécserszolgálatok elérhetőségei a szociális ágazati portálon megtalálhatók.

Ha az utcán talált ember nem kommunikál, nem reagál, haladéktalanul értesíteni kell az Országos Mentőszolgálatot a 112-es segélyhívó számon – áll a közleményben.