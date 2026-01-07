2026. január 8., csütörtök

Folyamatosan úton a segítség

Több mint négyezer mentési feladatot láttak el az OMSZ mentőegységei

MH/ MTI
 2026. január 7. szerda. 14:07
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) mentőegységei az elmúlt 24 órában 4 222 mentési feladatot láttak el, ebből 1271 esetet a fővárosban – közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.

Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

Közleményük szerint a közlekedési balesetek száma az előző naphoz képest némileg csökkent, ugyanakkor az erős havazás miatt az esethelyszínek és a kórházak megközelítése is nehézségeket okozott.

Kedden országszerte 700 ember szenvedett valamilyen traumás sérülést – írták, megjegyezve, hogy egy mentőtechnikus is ilyen sérülést szenvedett, amikor a mentőkocsiból kiszállva elesett és bokatörést szenvedett – írták.

Az OMSZ közölte: a mentők felkészültek a folytatódó rendkívüli időjárás kapcsán várható esetek ellátására, az operatív törzs és a készenléti szervezetek közötti egyeztetés folyamatos.

