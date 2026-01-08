Ez az öt dolog életmentő lehet a fagyban

Ha a téli fagyban lerobban a kocsink, és nem akarunk jégkockává fagyni, amíg megérkeznek az autómentők, ezt az öt dolgot mindenképpen érdemes bekészíteni egy túlélőcsomagba – írja a life.hu.

1. Kockás pléd

Amikor a motor leáll, az autó fűtésének is búcsút mondhatunk. Persze nem a minta a lényeg, hanem a melegség, hiszen lehet akár új és állatmintás is, jól fog jönni a takaró kiadós ölelése a semmi közepén.

2. Macskaalom

A macskaalom a titkos fegyver a jégpáncél ellen. Ha a kerekek kipörögnek a tükörjégen, csak szórjunk egy kis almot a gumi alá. Sokkal elegánsabb megoldás, mintha bő gázon pörgetnénk a gumit, amíg el nem füstöl az ékszíj, majd a kétségbeeséstől sírva fakadnánk. Olcsó, praktikus, és csak egy dologra kell figyelni: ne a csomósodót válasszuk, mert az a latyakban undorító péppé válik.

3. Tatalék powerbank

Vészhelyzetben a mobil az egyetlen mentőöv. A hidegben az akkumulátorok drámaian gyorsan megadják magukat, ezért egy teljesen feltöltött power banknak és egy töltőkábelnek az alapfelszerelés részének kell lennie. Nincs annál nagyobb tragédia, mint amikor épp diktálnánk a koordinátáinkat a diszpécsernek, és a telefonunk néma sötétségbe borul.

4. Vészhelyzeti nasi

Éhesen egyszerűen képtelenség jó döntéseket hozni, fázni viszont sokkal könnyebb üres gyomorral. A testnek sok-sok kalóriára van szüksége, hogy hőt tudjon termelni, szóval felejtsük el a diétát. Dobjunk be pár fehérjeszeletet a kesztyűtartóba, csokit vagy mogyorót, vagyis olyasmit, ami nem romlik meg és nem fagy kőkeménnyé. Ha órákat kell dekkolni, ezek nemcsak a testet fűtik majd, hanem a lelkünkre is jó hatással lesznek.

5. Zseblámpa

A telefonunk vakuja arra talán jó, hogy megtaláljuk a rúzst a táskánk mélyén, de arra nem, hogy kereket cseréljünk vagy jelezzünk az országúton. Egy rendes, erős fényű elemlámpa (és tartalék elem!) kötelező darab és életmentő. Nemcsak azért, hogy lássuk, hova lépünk a latyakban, hanem azért, hogy a többi autós is lásson minket.