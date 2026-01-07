Életeket mentett tavaly a Mol

Tavaly 1560 alkalommal kértek segítséget a Mol kutyachip-leolvasó hálózatán keresztül, így 1234 kutya térhetett vissza gazdájához. A 2025-ös szilvesztert követően 158 elkóborolt kutyát vittek be a Mol töltőállomásaira mikrochip-leolvasásra, közülük 116 állat jutott haza – közölte az olajtársaság szerdán az MTI-vel.

A Mol közleménye szerint töltőállomásain – az autópályák menti egységek kivételével – országszerte közel 350 helyszínen érhető el a kutyachip-leolvasás lehetősége a kutak nyitvatartási idejében, ünnepnapokon is.

A rendszer az év minden napján működik, de szilveszterkor és az újév első napjaiban kiemelten sok állatot visznek be az állomásokra – tették hozzá.

Jelezték, a folyamat egyszerű: a töltőállomások munkatársai leolvassák a megtalált kutya mikrochipjét, majd a programban részt vevő állatorvosok segítségével – a hivatalos adatbázis alapján – felveszik a kapcsolatot a gazdával.

A Mol felhívta a kutyatartók figyelmét arra, hogy a mikrochip önmagában csak akkor jelent valódi segítséget, ha a hozzá tartozó elérhetőségek – például telefonszám vagy az e-mail-cím – aktuálisak az adatbázisban. Az adatok frissítését a gazdák az állatorvosuknál tudják kezdeményezni – álla közleményben.