Elakadt, keresztbe fordult kamionok okoznak torlódásokat

Mindkét irányban több km-es a torlódás. Sokan kerülnek személyautóval az 1-es főúton is, így Óbarok és Bicske között is nagy a forgalmi dugó. A rendkívüli hóhelyzet miatt átépítik a terelést az M1-es autópályán. Biatorbágytól Bicskéig, a 19-37 km között Hegyeshalom felé rövidesen három sávon engedik a forgalmat, Budapest irányába pedig csak egy sáv lesz járható. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-s autóúttól Szárligetig az erős havazás miatt szakaszos torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon Tata és Bicske között szintén jelentős a torlódás. Aki teheti az 1-es főúton kerüljön!

Jelentős fennakadások vannak az M1-es autópályán Biatorbágy és Tatabánya között. Budapest felé a 60-56 km között, Hegyeshalom irányába a 48-52 km között időről időre kamionmentés miatt áll a forgalom

Baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 151-es km-nél az M30-as autópálya csomópontjánál. Egy sávot lezártak.

A 12-es főúton, Zebegény térségében egy kamion megcsúszott és keresztbe fordult a főúton. A 21-es km-nél megállt a forgalom.

A 31-es főúton Jászapátinál két személyautó ütközött össze. A 95-ös km-nél félpályán haladnak a járművek.

A 49-es főúton, Ököritófülpös térségében két személyautó ütközött össze. A 34-es km-nél a forgalom félpályán halad.

A 8101-es Biatorbágy-Tatabánya összekötő úton egy autóbusz megcsúszott és keresztbe fordult. A 31-es km-nél a teljes útpályát lezárták a műszaki mentés idejére.

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresnie a rendőrség honlapját.

A Magyar Közút hálózatán 481, az MKIF-nél 87 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban csaknem 85 ezer tonna útszórósó és több mint 2 millió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre, ezt egészítik ki a további, regionális vállalatok kapacitásai.

Lázár János közlekedési miniszter arról tájékoztatott, hogy hétfő éjféltől a Magyar Közút 25 715 tonna sót és 1 075 563 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 7 836 tonna sót és 894 427 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.

Lázár János szerint a vasút "tartja magát": a váltók tisztítása folyamatos, de a sűrű havazás miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatközlekedésben néhány helyen vannak fennakadások, de az eljutás minden vonalon biztosított; az ország nyugati részében jellemzően 15-20 perc körüli késésekkel közlekednek vonatok, de egy-egy vonat esetében jelentősebb késés is előfordul - közölte.

Jelenleg Gyékényesen van a GYSEV kezelésében jelentős zavar, a váltók tisztítása nem biztosított, az arra küldött személyzet közúti baleset okozta torlódás miatt nem jutott el a helyszínre; Rákospalota-Újpesten váltóállítási gondok miatt a Veresegyházán át Vácig közlekedő vonatok csak Rákospalota-Újpest állomásig közlekednek, és onnan fordulnak, az utasoknak így másik szerelvénybe kell átszállni; a Kőbánya-Kispest és Lajosmizse vonalon és a Szolnok és Hatvan közötti vonalon váltóállítási gondok jelentősebb késéseket okoztak; a Hatvan és Somoskőújfalu közötti vonalon váltóállítási gond miatt az 5817 és 5827-es vonatok elmaradtak - sorolta a tárcavezető.

Azt írta, a buszjáratok továbbra sem lélegezhetnek fel: jellemzően az ország teljes területén 15-60 perc késéssel közlekednek, illetve egyes esetekben bizonyos településeket nem érintenek a járatok. A HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik - tudatta Lázár János, aki megköszönte a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak helytállását.