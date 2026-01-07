A vasúti közlekedést is megbénította az extrém időjárás

Az éjszakai havazás ellenére a vasútvonalakon beindult a közlekedés, azonban több vonalon váltóállítási probléma nehezítette a reggeli forgalmat. A menetrendszerű közlekedés a szerda délutáni órákra állhat helyre – közölte a MÁV.

A vasúttársaság legfrissebb helyzetképe szerint a Dunántúlon közlekedő InterCityk többsége menetrend szerint közlekedik, a keleti országrészben, valamint a győri fővonalon azonban hosszabb menetidőre lehet számítani. A Budapest-Miskolc-Nyíregyháza-Debrecen-Budapest közötti Tokaj InterCityknél 20-50 perccel hosszabb menetidőre lehet számítani. A Budapest–Szeged közötti Napfény InterCityknél helyreállították a váltót.

A Budapest–Győr közötti távolsági vonatoknál 10-50 perccel hosszabb menetidőre lehet számítani. Néhány állomáson hosszabb ideig várakoznak a vonatok, mert Budaörsön váltóhiba lassítja a közlekedést. A lajosmizsei vonalon elhárították a korábbi váltóhibákat, a menetrendszerű forgalom délutánra állhat helyre – sorolták.

Úgy folytatták, hogy az S71-es vonatok csak Vác és Rákospalota-Újpest között közlekednek, a Nyugati pályaudvar eléréséhez az S70-es és G70-es járatokat, valamint a 12-es, 14-es villamost és az M3-as metrót vehetik igénybe az utazók, melyen a vasúti jegyek is érvényesek; a G71-es vonatok nem közlekednek; Újszászon váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt a Budapest–Újszász–Szolnok, Hatvan Szolnok, Vámosgyörk–Szolnok közötti vonatoknál hosszabb menetidőre kell számítani. A Komárom-Esztergom vasútvonalon nem közlekednek a vonatok, helyettük a párhuzamosan közlekedő buszjáratokat vehetik igénybe az utasok, melyeken elfogadják a vonatjegyeket.

Az észak-balatoni vonal Székesfehérvár–Balatonfüred szakaszán hosszabb menetidőre kell számítani, mert Balatonfűzfőn váltóhiba akadályozza a közlekedést.

Közölték azt is, hogy helyreállították a váltókat, már nem kell jelentős késésekre számítani a Debrecenből, Nyíregyházáról induló személyvonatoknál. Elvontatták a meghibásodott szerelvényt, megindulhatott a közlekedés Telekgerendás és Csorvás között.