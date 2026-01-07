2026. január 8., csütörtök

Krónika

A keleti országrészt is belepte a hó

Erősen felhős vagy borult marad az ég

MH
 2026. január 7. szerda. 6:39
Frissítve: 2026. január 7. 8:52
Délelőttig a Tiszántúlon is megszűnik a havazás, és már csupán jelentéktelen hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő. Késő délután, estefelé a Tiszántúlon újra havazásra számíthatunk - figyelmeztetett szerdai előrejelzésében a HungaroMet.

Az extrém havazás nehezíti a segítség érkezését is
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

Az északnyugati, északi szelet délutánig főként az Északnyugat-Dunántúlon és északkeleten erős, a Bodrogközben akár viharos lökések kísérhetik, emiatt e tájakon hófúvás is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet -5 és -1 fok között várható. Késő estére -7, -2 fokig hűl le a levegő.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként - az orvosmeteorológus szerint - fejfájás, migrén jelentkezhet.

