Krónika
A keleti országrészt is belepte a hó
Erősen felhős vagy borult marad az ég
Az extrém havazás nehezíti a segítség érkezését is
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya
Az északnyugati, északi szelet délutánig főként az Északnyugat-Dunántúlon és északkeleten erős, a Bodrogközben akár viharos lökések kísérhetik, emiatt e tájakon hófúvás is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet -5 és -1 fok között várható. Késő estére -7, -2 fokig hűl le a levegő.
Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként - az orvosmeteorológus szerint - fejfájás, migrén jelentkezhet.