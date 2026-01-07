Valaki sokat kaszált Maduro elfogásával

Egy szerencsejátékos közel félmillió dollárt keresett Venezuela elnökének elfogásán. Mindez szép és jó, csak az ismeretlen közvetlenül a hivatalos bejelentés előtt tette meg tétjeit.

Órákkal azelőtt ugrottak meg a Nicolas Maduro elfogására tett kriptovaluta-alapú Polymarket fogadások, hogy Donald Trump elnök szombaton bejelentette volna a venezuelai vezető elfogását - írja friss cikkében a BBC. Mint az összeállításból kiviláglik, egy számla tulajdonosa - amelyet a múlt hónapban hoztak létre a platformon - több mint 436 000 dollárt (143,1 millió forintot) keresett egy 32 537 dolláros (10,6 millió forintos) téttel.

Mivel maga a Polymarket nem foglalkozik az ügyfeleivel, így nem tudható, ki volt a szerencsés. Ami biztos, az anonim fiók betűkből és számokból álló blokklánc-azonosítóval rendelkezett.

A cég adatai szerint a kereskedők január 2-án, péntek délután mindössze 6,5 százaléknyi esélyt adtak Maduro letartóztatásának - ám röviddel éjfél előtt 11 százalékra nőtt e mutató. Ami pedig külön figyelemre méltó, hogy január 3-án a kora reggeli órákban újfent megugrottak a pozíciók, közvetlenül azelőtt, hogy Trump a Truth Socialon közzétette Maduro „begyűjtését”.

Ritchie Torres, New York-i demokrata képviselő hétfőn benyújtott egy törvényjavaslatot, amely megtiltaná a kormányzati alkalmazottaknak, hogy a jóslatokat fogadássá alakító piacokon kereskedjenek - különösen akkor, ha „lényeges, nem nyilvános információkkal” rendelkeznek az adott témával kapcsolatban.