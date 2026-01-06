Krónika
Teljes a készültség a havazás miatt
Maximális kapacitással dolgoznak hatóságok
Mukics Dániel tűzoltó alezredes közölte: a meteorológiai előrejelzések értelmében még néhány napig biztosan rendkívüli téli időjárásra kell számítani, nem kizárt, hogy mínusz 15 fokkal is szembe kell nézni, és a déli országrészben kedd délutántól kezdődően akár 20 centimétert meghaladó friss hó is hullhat.
Hangsúlyozta: a szolgáltatók részéről ezernél több ember áll készenlétben az ellátási zavarok megoldására, akik munkáját szükség esetén – például kidőlt fáknál – a tűzoltók segítik. Felhívta a figyelmet arra: ha közműszolgáltatás kiesése miatt huzamosabb időre fűthetetlenné válnának lakóingatlanok, a katasztrófavédelem a társszervekkel közösen melegedőbuszokat biztosít, és gondoskodik az emberek melegedőhelyre szállításáról.
Ha a havazás miatt közúton megközelíthetetlenné válna egy település, a készenléti szervek gondoskodni fognak az ott élők ellátásáról és szükség esetén egészségügyi ellátásukról is – fűzte hozzá Mukics Dániel.