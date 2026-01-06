Teljes a készültség a havazás miatt

Az áram-, a gáz-, a víz- és a szemétszállítási szolgáltatások megfelelően működnek, sehol sincs fennakadás, elzárt település nincs az országban és lezárt út sincs – jelentette ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője kedden Budapesten, miután az Operatív Törzs Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével megtartotta első ülését.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes közölte: a meteorológiai előrejelzések értelmében még néhány napig biztosan rendkívüli téli időjárásra kell számítani, nem kizárt, hogy mínusz 15 fokkal is szembe kell nézni, és a déli országrészben kedd délutántól kezdődően akár 20 centimétert meghaladó friss hó is hullhat.

Hangsúlyozta: a szolgáltatók részéről ezernél több ember áll készenlétben az ellátási zavarok megoldására, akik munkáját szükség esetén – például kidőlt fáknál – a tűzoltók segítik. Felhívta a figyelmet arra: ha közműszolgáltatás kiesése miatt huzamosabb időre fűthetetlenné válnának lakóingatlanok, a katasztrófavédelem a társszervekkel közösen melegedőbuszokat biztosít, és gondoskodik az emberek melegedőhelyre szállításáról.

Ha a havazás miatt közúton megközelíthetetlenné válna egy település, a készenléti szervek gondoskodni fognak az ott élők ellátásáról és szükség esetén egészségügyi ellátásukról is – fűzte hozzá Mukics Dániel.