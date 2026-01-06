2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Orbán Viktor: Az ukrán gömböc enni kér

Újabb számlát adtak le az ukránok

MH
 2026. január 6. kedd. 8:08
Frissítve: 2026. január 6. 9:12
Megosztás

A miniszterelnök szerint egy 800 milliárd dollárra lenne szükségük az ukránoknak a következő 10 évben, hogy működtessék az országukat. Bődületes összeg, az éves magyar GDP közel négyszerese.

Orbán Viktor: Az ukrán gömböc enni kér
Orbán Viktor: Újabb számlát adtak le az ukránok, ezúttal egy 800 milliárd dollárosat. Ennyire lenne szükségük a következő 10 évben, hogy működtessék az országukat
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

"Ezért akarták a brüsszeliek minden áron einstandolni a befagyasztott orosz vagyont decemberben, és ezért akarják alapjaiban átrendezni a következő uniós költségvetést" - fogalmazott saját közösségi oldalán a kormányfő.

Orbán Viktor hozzátette: Magyarországon is találtak szövetségeseket a brüsszeli terv finanszírozásához. A Tisza EP-képviselői megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását. Ez volt a brüsszeli hátszél és a mentelmi jog ára. Hiába tagadják, tudjuk: tőlük erre számíthatunk.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink