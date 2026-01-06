Krónika
Orbán Viktor: Az ukrán gömböc enni kér
Újabb számlát adtak le az ukránok
"Ezért akarták a brüsszeliek minden áron einstandolni a befagyasztott orosz vagyont decemberben, és ezért akarják alapjaiban átrendezni a következő uniós költségvetést" - fogalmazott saját közösségi oldalán a kormányfő.
Orbán Viktor hozzátette: Magyarországon is találtak szövetségeseket a brüsszeli terv finanszírozásához. A Tisza EP-képviselői megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását. Ez volt a brüsszeli hátszél és a mentelmi jog ára. Hiába tagadják, tudjuk: tőlük erre számíthatunk.