Orbán Viktor: Az ukrán gömböc enni kér

A miniszterelnök szerint egy 800 milliárd dollárra lenne szükségük az ukránoknak a következő 10 évben, hogy működtessék az országukat. Bődületes összeg, az éves magyar GDP közel négyszerese.

"Ezért akarták a brüsszeliek minden áron einstandolni a befagyasztott orosz vagyont decemberben, és ezért akarják alapjaiban átrendezni a következő uniós költségvetést" - fogalmazott saját közösségi oldalán a kormányfő.

Orbán Viktor hozzátette: Magyarországon is találtak szövetségeseket a brüsszeli terv finanszírozásához. A Tisza EP-képviselői megszavazták Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli pénzügyi támogatását. Ez volt a brüsszeli hátszél és a mentelmi jog ára. Hiába tagadják, tudjuk: tőlük erre számíthatunk.