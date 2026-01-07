Dmitrij Medvegyev, az Orosz Föderáció Biztonsági Tanácsának helyettes vezetője gratulált a Russzkij Mir képviselőinek a közelgő karácsonyhoz. X-oldalán fekete-fehér képeslapot tett közzé, amelyen a moszkvai Megváltó Krisztus-székesegyházzal díszített téli táj látható. Az angol nyelvű feliratot az Orosz Hírek idézte: „Ne játszadozz Oroszországgal”.

A politikus internetes képeslapját a következő felirattal kísérte: „Boldog Karácsonyt, Orosz világ!”

Az orosz Biztonsági Tanács helyettes vezetőjének karácsonyi üzenete az ortodox keresztényekhez „válasz” volt egy korábban a Külügyminisztérium orosz nyelvű fiókján megjelent képre, amely arra buzdította az embereket, hogy ne „játsszanak” Donald Trump amerikai elnökkel. Medvegyev lemásolta a Külügyminisztérium közösségi média fiókjain közzétett illusztrációk stílusát: ugyanaz a vérvörös betűtípus, ugyanaz a noir-szerű képszerkesztés.

Ugyanakkor a „titkos üzenet” még egy utalást tartalmaz – a nagy orosz hadvezér, Alekszandr Szuvorovnak tulajdonított mondatra: „Mi oroszok vagyunk, Isten velünk van!”.