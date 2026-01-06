Miért éppen vízkeresztkor bontjuk le a karácsonyfát?

A vízkereszt, más néven az Epifánia az egyik legősibb keresztény ünnep, amely Jézus megjelenésére, tetteire utal, de egyben lezárása is a karácsonyi időszaknak, valamint kezdete a farsanginak. A karácsonyfa leszedésének napja meghatározza az évünket - írja a Fejér Megyei Hírportál (FEOL). Mint olvasható, Vízkereszthez köthető a napkeleti bölcsek imádása, Jézus megkeresztelkedése a Jordánban és Jézus első csodája a Kánai menyegzőn. Ezek közül később keleten Jézus keresztsége lett hangsúlyos, nyugaton pedig a napkeleti bölcsek látogatása került előtérbe - írják a források. Azaz ez tulajdonképpen a karácsonyi ünnepkör lezárása.

A néphagyomány szerint ezen a napon jön a a farsangra készülés. Ez azt is jelenti, hogy a meghitt ünnepi időszakot felváltja a mulatság időszaka. A néphagyomány úgy tartja, hogy ha a fa lebontását később tesszük meg, mint január 6-a, akkor balszerencsével teli évünk lesz, nem engedjük el a régit és így nem érkezik az új az életünkbe.