Meghalt Michael Schumacher

Elhunyt Michael Schumacher, az elismert életrajzíró, aki Francis Ford Coppola és Eric Clapton életét is megörökítette. A 75 éves szerző halálát lánya, Emily Joy Schumacher erősítette meg hétfőn, és elmondta, hogy édesapja december 29-én hunyt el. Michael Schumacher halálának okát nem közölték.

Emily szerint apja rendkívül nagylelkű ember volt, aki szeretett beszélgetni az emberekkel, meghallgatni másokat, és gyűjtötte a történeteket. „Amikor apámra gondolok, mindig azt látom magam előtt, ahogy kávéval a kezében, jegyzetfüzetével beszélget valakivel” – mondta a lánya.

Michael Schumacher pályafutása során számos jelentős életrajzi művet írt. Könyvei között szerepel a Francis Ford Coppola: Egy filmkészítő élete, a Crossroads: Eric Clapton élete és zenéje, valamint a Dharma Lion: Allen Ginsberg, a befolyásos beatgenerációs költő életrajza.

Schumacher emellett sport- és képregénytörténeteket is írt, és számos írása foglalkozott tengeri katasztrófákkal is – írja a Daily Mail alapján a Life.

Lánya szerint Michael szinte minden munkáját kézzel írta meg, számtalan lapozható jegyzetfüzetet töltött meg, majd írógépre gépelte a szöveget. Emily még mindig emlékszik a billentyűk kattogására, és arra, hogy édesapja mennyire szerette a történeteket és az embereket.

Egy Weber Állami Egyetemnek adott korábbi interjújában Schumacher arról beszélt, hogy a Coppola-filmrendezőről szóló életrajza elkészítésekor komoly interjúkat készített a rendező családtagjaival és munkatársaival, hogy hitelesen mutathassa be a filmes életét. Hangsúlyozta, hogy szereti, ha a történet magától mesél, és nem előre megfogalmazott elképzelésekkel kezdi a munkát.

Schumacher szerint az életrajzírás során a legfontosabb, hogy az alanyt emberként és alkotóként mutassa be, függetlenül attól, hogy ő maga mit gondol a műveikről. „Az volt a dolgom, hogy mindenkinek a tőlem telhető legjobbat mutassam be emberként és költőként” – mondta Allen Ginsbergről szóló könyve kapcsán.