Lázár János: A mostani időjárás fokozott odafigyelést követel meg a közlekedés résztvevőitől

"Mi, amit tudunk, bevetünk a védelmükben: a Magyar Közút hálózatán 212, az MKIF-nél 50 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban csaknem 110.000 tonna útszórósó, és több mint kétmillió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre" - írta a miniszter.

Hozzátette: a vasúton nincs jelentős fennakadás. A váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek, Budapest térségében több helyen javítást igényeltek. A váltóállítási nehézségek okozta (jellemzően 15-20 perc közötti) késéseken kívül jelentős forgalmi zavar nincs. Minden vonalon, ha lassabban is, de a közlekedés biztosított.

Lázár János bejegyzése szerint az autóbuszos közlekedést nehezíti a hó: Baranya, Tolna, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékben jelentősen megnövekedett menetidővel közlekednek a járművek. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében egyes települések autóbusszal jelenleg nem megközelíthetők. Az ország többi részén a közlekedés kisebb késésekkel fenntartható.

A HÉV közlekedésben nincs fennakadás - tette hozzá.

A MÁV-csoport és a közútkezelők munkatársai azon dolgoznak, hogy minden közlekedő számára biztonságossá tegye az utazást a magyar utakon és a vasúton.

"Köszönöm a munkájukat!" - zárta bejegyzését a miniszter.