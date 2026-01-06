Krónika
Lázár János: A mostani időjárás fokozott odafigyelést követel meg a közlekedés résztvevőitől
Az építési és közlekedési miniszter hétfő este tájékoztatott a Facebookon
Hozzátette: a vasúton nincs jelentős fennakadás. A váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek, Budapest térségében több helyen javítást igényeltek. A váltóállítási nehézségek okozta (jellemzően 15-20 perc közötti) késéseken kívül jelentős forgalmi zavar nincs. Minden vonalon, ha lassabban is, de a közlekedés biztosított.
Lázár János bejegyzése szerint az autóbuszos közlekedést nehezíti a hó: Baranya, Tolna, Csongrád-Csanád és Békés vármegyékben jelentősen megnövekedett menetidővel közlekednek a járművek. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében egyes települések autóbusszal jelenleg nem megközelíthetők. Az ország többi részén a közlekedés kisebb késésekkel fenntartható.
A HÉV közlekedésben nincs fennakadás - tette hozzá.
A MÁV-csoport és a közútkezelők munkatársai azon dolgoznak, hogy minden közlekedő számára biztonságossá tegye az utazást a magyar utakon és a vasúton.
"Köszönöm a munkájukat!" - zárta bejegyzését a miniszter.