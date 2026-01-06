Krónika
Kamionstop a Bakonyban
Több útszakaszon is tilos a teherforgalom
A rendkívüli időjárás kellő óvatosságot kíván a közúti közlekedésben résztvevőktől
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya
Jelezték azt is, hogy a 8-as főút ajkarendeki emelkedőjén sem tudnak a kamionok közlekedni, az érintett szakaszon lassú haladásra kell számítani.
A rendőrség azt kéri, csak akkor induljon bárki útnak, ha elengedhetetlen, és kizárólag megfelelő műszaki állapotú járművel tegye.
Az autóba készítsen takarót, megfelelő mennyiségű folyadékot, szélvédő takarítására alkalmas eszközt, valamint hólapátot is, az üzemanyagtankot pedig előzetesen töltse tele – javasolták.