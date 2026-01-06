Hóhelyzet az utakon és a határon

A Bakonyban valamint az észak-keleti országrészben megerősödőben van a szél is, ami hóátfúvásokat okozhat. A csapadék intenzitása és folyamatossága miatt a hóeltakarítás rendkívül nehézzé vált, az autópályák és a fő- és alsóbbrendű utak havasak, hókásásak, csak a Tiszántúlon vannak vizes, jobban járható útvonalak. Az ország nagyon sok pontján elakadt vagy megcsúszott kamionok és buszok akadályozzák a forgalmat, de személyautóval is egyre nehezebb a közlekedés. A forgalom országszerte jelentősen lelassult, és addig javulás sem várható, amíg alább nem hagy a havazás. Az Útinform arra kér mindenkit, ha nem muszáj éjszaka már ne induljon útnak.

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 37-es és a 44-es km-nél több kamion is elakadt az emelkedőn, és a kerülni próbáló kamionok szintén elakadtak, ezért teljesen elfoglalják a határ felé vezető oldalt, így áll az autópálya forgalma. A torlódás már közel 10 km-es.



A 2-es főúton, Vác és Szendehely között két újabb kamion miatt csak félpályán lehet haladni a 42-es km-nél.



A 81-es főúton, Bakonysárkány és Mór között szintén egy elakadt kamion miatt állt meg a főút forgalma a 36-os km-nél.



Pest vármegyében, Szada belterületén, a Vác-Gödöllő összekötő úton egy kamion elakadt. A 20-as km-nél a forgalom félpályán halad. (2104-es jelű út)



Heves vármegyében, Egercsehi és Bekölce között újabb kamion akadt el, ezért a 3-as km-nél szintén megállt a forgalom. (2510-es jelű út)

Az országban, szinte mindenhol kialakult ismét havazás, hószállingózás.

Az M3-ason Hatvan és Budapest között, az útburkolat többnyire sónedves, helyenként latyakos. Az M3-as autópályán, Hatvan és Mezőkövesd között, illetve az M30-ason sónedves, latyakos, hókásás.

A havazás miatt a szlovén hatóságok kedd este ideiglenesen lezárták a kamionforgalom elől a magyar-szlovén határátkelőket, ezért a rendőrök parkolókba terelik a teherjárműveket - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Gábor László azt mondta: a szlovén hatóságok intézkedése miatt a magyar oldalon a rendőrök kamionparkolókba terelik a teherjárműveket. A személygépkocsik továbbra is igénybe vehetik a határátkelőket. A zaol.hu információja szerint a szlovén belügyminisztérium intézkedése 20 órától lépett életbe, és a lezárás vonatkozik az M70-es autópálya Tornyiszentmiklós-Pince átkelőjére, valamint a rédicsi határátkelőre.

A fő-, és mellékutak burkolata az ország, szinte teljes területén sónedves, latyakos, hókásás, helyenként havas.

A havazással érintett területeken a látási viszonyok is korlátozottak, amely a forgalom jelentős lassulását vonja maga után. Fokozott figyelemmel és kellő óvatossággal induljanak útnak!