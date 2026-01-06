2026. január 8., csütörtök

Harccsoportokat veszítettek az ukránok

A Szumi régióban adták fel magukat

 2026. január 6. kedd. 10:56
„A 80. Külön Légideszant Rohamdandár parancsnoksága megkísérelte átcsoportosítani a műszaki egységeket a Szadkov körzetben lévő pozíciókba a védelem megerősítése érdekében. Egy átfogó tűzcsapásban akár négy ukrán harccsoportot is megsemmisítettek” – idézte a Ria Novosztyi hírügynökség az egyik saját forrásától származó információkat.

Harccsoportokat veszítettek az ukránok
Az ukrajnai Szumi régióban négy harccsoportot veszítettek az ukránok, miközben a régió településeit is folyamatos orosz dróntámadások érik
Fotó: AFP/Ukrainian State Emergency Service/Handout

Vlagyimir Putyin elnök hangsúlyozta, a hadsereg sikeresen oldja meg a biztonsági ütközőzóna létrehozásának feladatát az ukrán határ mentén, a Szumi és Harkív régiókban.

Az elmúlt 24 órában az ukrán fegyveres erők mindkét régióban összesen 290 katonát, egy tankot, négy páncélozott harcjárművet, 15 járművet, egy tüzérségi ágyút, három elektronikus hadviselési állomást, valamint hat lőszer- és ellátmányraktárt veszítettek.

