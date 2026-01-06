Ha jót akarunk, vetünk egy pillantást a vízóránkra

Régóta nem tapasztalt időjárás köszöntött be az ország egyes részein, s ezzel a vízvezetékek is veszélybe kerültek.

Az enyingi önkormányzat közösségi oldalán inti óva a helyieket és ad tanácsokat nekik, hogy mik azok, amik segíthetnek az előttünk álló napokban. - írja a Fejér Vármegyei Hírportál (FEOL). Mint olvasható, rendkívül fontos az állatok számára szélvédett, száraz elhelyezés biztosítása, a kerti csapok, vízórák, külső vízvezetékek megfelelő védelme a fagyás ellen, a hólapátok, csúszásmentesítéshez szükséges eszközök előkészítése és az idős, egyedül élő családtagok és szomszédok fokozott figyelése.

A fent felsoroltak közül érdemes kiemelt figyelmet fordítani a vízórákra, azok ugyanis tartós hideg esetén könnyen elfagyhatnak, ami a vízellátás hiányához, vízszivárgáshoz és a csövek repedéséhez, töréséhez vezethetnek. Ezek javítási költsége akár több tízezer forint is lehet és a tulajdonost terheli. A legegyszerűbb megoldás a vízóra és a vízakna szakszerű szigetelése: erre alkalmas lehet egy erre a célra gyártott, jól illeszkedő szigetelődoboz, de ideiglenesen vastagabb hőszigetelő anyagokkal is csökkenthető a fagyveszély.