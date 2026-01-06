2026. január 8., csütörtök

Előd

Krónika

Erős földrengés Japán északnyugati részén

Nincs cunamiveszély

MH/MTI
 2026. január 6. kedd. 8:28
Erős földrengés rázta meg kedden hajnalban Japán északnyugati részét, de cunamiveszély nem volt, és komolyabb károkról vagy életveszélyes sérülésekről sem érkezett jelentés.

Erős volt a földrengés Japánban
Fotó: Bedirhan Demirel / ANADOLU / Anadolu via AFP

A japán meteorológiai szolgálat szerint a 6,4-es erősségű földrengést Északnyugat-Japánban, Simane prefektúrában mérték. A földrengés epicentruma körülbelül 10 kilométer mélységben volt. Az ügynökség óvatosságra intette a régió lakosait, mert még további erős földrengésekre számít a következő napokban.

A földrengésben néhányan könnyebben megsebesültek a mentők beszámolója szerint. A Sinkanszen nagysebességű vonatok közlekedését ideiglenesen felfüggesztették. A hatóságok közlése szerint nem találtak rendellenességet a helyi atomerőműben.

Japán a csendes-óceáni Tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal-láncolat mellett helyezkedik el, emiatt gyakoriak a földrengések: a szigetországból jelentik a világ összes, 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20 százalékát.

