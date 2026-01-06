Krónika
Csaknem ötezer mentés 24 óra alatt
Idén sem maradt munka nélkül az OMSZ
A rendkívüli időjárás kellő óvatosságot kíván a közúti közlekedésben résztvevőktől
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya
Győrfi Pál tájékoztatása szerint 755 esetben különféle sérülésekhez, sok esetben végtagtörésekhez riasztották a mentőket.
Több helyen a katasztrófavédelem segítségével sikerült a mentőautóknak továbbhaladniuk a havas, jeges, jellemzően hegyvidéki útszakaszokon, egyes helyszíneken a mentősök a felszerelésükkel csak a hóban gyalogolva tudták elérni a betegeket, de minden bajbajutott megkapta a szükséges ellátást – olvasható a közleményben.
Győrfi Pál kiemelte, a mentők felkészültek a folytatódó havazás miatt várható esetek ellátására, az operatív törzs és a készenléti szervezetek között folyamatos az egyeztetés.