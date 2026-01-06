2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Csaknem ötezer mentés 24 óra alatt

Idén sem maradt munka nélkül az OMSZ

MH/ MTI
 2026. január 6. kedd. 23:42
Megosztás

Az elmúlt 24 órában rekordszámú, 4690 mentési feladatot láttak el az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) mentőegységei szerte az országban – közölte a szervezet szóvivője kedden az MTI-vel.

Csaknem ötezer mentés 24 óra alatt
A rendkívüli időjárás kellő óvatosságot kíván a közúti közlekedésben résztvevőktől
Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya

Győrfi Pál tájékoztatása szerint 755 esetben különféle sérülésekhez, sok esetben végtagtörésekhez riasztották a mentőket.

Több helyen a katasztrófavédelem segítségével sikerült a mentőautóknak továbbhaladniuk a havas, jeges, jellemzően hegyvidéki útszakaszokon, egyes helyszíneken a mentősök a felszerelésükkel csak a hóban gyalogolva tudták elérni a betegeket, de minden bajbajutott megkapta a szükséges ellátást – olvasható a közleményben.

Győrfi Pál kiemelte, a mentők felkészültek a folytatódó havazás miatt várható esetek ellátására, az operatív törzs és a készenléti szervezetek között folyamatos az egyeztetés.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink