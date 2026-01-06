2026. január 8., csütörtök

Budapest Airport: a következő órákban járatkésések, -törlések előfordulhatnak

A repülőtéren jelenleg a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben

MH/MTI
 2026. január 6. kedd. 22:39
Frissítve: 2026. január 7. 9:11
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és környékén este hat óra óta erősen havazik, több járat biztonsági megfontolásokból a csapadék intenzitásának csökkenését várja, így késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban - közölte a Budapest Airport kedd este.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kifutópályáit is folyamatosan takarítják
Fotó: Facebook/Budapest Airport

A Budapest Airport szolgálatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.

A közlemény szerint annak érdekében, hogy a repülőtér továbbra is biztonságosan tudjon üzemelni, gépeket indítani és fogadni, az 1-es futópályát néhány perccel 20 óra után ideiglenesen lezárták, és a hóeltakarítási munkálatok a 2-es pálya folyamatos hómentesítésére koncentrálódnak. Hozzátették, hogy az esti forgalom egy futópályával is kezelhető, az 1-es pálya lezárása nem okoz menetrendi változásokat.

Az erős havazás miatt azonban a repülőgépek jégtelenítése lelassult, több járat is biztonsági megfontolásokból a csapadék intenzitásának csökkenését várja. Egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban, ezért kérik az utasok türelmét és megértését - áll a közleményben.

