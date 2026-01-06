Krónika
Az átmeneti szünet után újabb havazás érkezik
Erősen felhős vagy borult lesz az ég
Az északi, északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, napközben az Észak-Dunántúlon, estefelé északkeleten a megerősödő szél hófúvást is okozhat.
A legmagasabb nappali hőmérséklet -4 és +1 fok között várható. Késő estére -5 és 0 fok közé csökken a hőmérséklet.
Kedden a reggeli órákban keleten is gyengül, megszűnik a csapadék, majd délelőtt délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik. Ebből - az északnyugati tájak kivételével - újabb jelentősebb mennyiségű friss hóra lehet számítani, éjfélig az ország délkeleti kétharmadán további 5-15 centiméternyi hóréteg is összejöhet. A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hóréteg tartósan meg fog maradni, az utakra fagyhat.
A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternyinél több friss hó is hullhat, így összességében arrafelé vastag, 20-30 centiméteres hótakaró is összegyűlhet.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy kedden napközben a megélénkülő, helyenként megerősödő északnyugati szél főként a Dunántúl nyugati felén hófúvást eredményezhet. Estétől északkeleten is megélénkülhet, megerősödhet az északias irányú szél, így ott is kialakulhat hófúvás.
A meteorológiai szolgálat keddre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Baranya és Bács-Kiskun vármegyére, ezekben 24 óra alatt 20 centiméternyit meghaladó friss hó várható. Máshol - Vas és Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével - elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben kedd éjfélig, mert 12 óra alatt öt centméternyinél több friss hó hullhat.
Az előrejelzés szerint kedden napközben nem valószínű ónos csapadék, de estétől a keleti határvidéken előfordulhat időszakosan ónos eső.
A hideg- és a melegfrontra érzékenyeket egyaránt megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás.