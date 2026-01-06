Nyugat felől átmenetileg szűnik a havazás, majd a déli óráktól dél felől újabb hullámban érkezik kiterjedt csapadékzóna - északnyugaton a legkisebb a csapadék valószínűsége. Vastag hótakaró kialakulására a déli és keleti országrészben van nagyobb esély - olvasható a HungaroMet keddi előrejelzésében.

Az átmeneti szünet után újabb havazás érkezik

Az északi, északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, napközben az Észak-Dunántúlon, estefelé északkeleten a megerősödő szél hófúvást is okozhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -4 és +1 fok között várható. Késő estére -5 és 0 fok közé csökken a hőmérséklet.

Kedden a reggeli órákban keleten is gyengül, megszűnik a csapadék, majd délelőtt délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik. Ebből - az északnyugati tájak kivételével - újabb jelentősebb mennyiségű friss hóra lehet számítani, éjfélig az ország délkeleti kétharmadán további 5-15 centiméternyi hóréteg is összejöhet. A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hóréteg tartósan meg fog maradni, az utakra fagyhat.

A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternyinél több friss hó is hullhat, így összességében arrafelé vastag, 20-30 centiméteres hótakaró is összegyűlhet.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy kedden napközben a megélénkülő, helyenként megerősödő északnyugati szél főként a Dunántúl nyugati felén hófúvást eredményezhet. Estétől északkeleten is megélénkülhet, megerősödhet az északias irányú szél, így ott is kialakulhat hófúvás.

A meteorológiai szolgálat keddre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Baranya és Bács-Kiskun vármegyére, ezekben 24 óra alatt 20 centiméternyit meghaladó friss hó várható. Máshol - Vas és Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével - elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben kedd éjfélig, mert 12 óra alatt öt centméternyinél több friss hó hullhat.

Az előrejelzés szerint kedden napközben nem valószínű ónos csapadék, de estétől a keleti határvidéken előfordulhat időszakosan ónos eső.

A hideg- és a melegfrontra érzékenyeket egyaránt megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás.