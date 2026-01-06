A síneken váltóhiba, az utakon síkosság és hó lassítja a közlekedést

A Mávinform azt írta, Rákospalota-Újpest állomáson váltóhiba okoz fennakadást, ezért a veresegyházi vonalon változásokra kell számítani; egyes járatok csak Rákospalota-Újpestig vagy a Nyugati pályaudvar helyett csak onnan közlekednek. A vasúti jegyeket elfogadják Budapest és Fót, valamint Budapest és Veresegyház között a Volán-járatokon a fennakadás végéig.

Szintén váltóhiba miatt a Szolnokról Hatvanba indult S820-as vonat csak Újszásztól közlekedik. Villányban ugyancsak váltóhiba lassítja a közlekedést, emiatt több vonat helyett pótlóbusz jár.

Az Útinform kedd reggel a honlapján azt írta, hogy a nyugati országrészben a havazás elállt vagy csak szállingózik a hó. A délkeleti országrészben, Csongrád-Csanád és Békés vármegyében eső, havaseső esik.

Az M3-as autópályán Hatvan és Budapest között, az M7-esen a Balaton melletti szakaszon és attól a határ felé elállt a havazás. Az útburkolat többnyire sónedves, helyenként latyakos. Az M3-as autópályán, Hatvan és Mezőkövesd között, illetve az M30-ason latyakos, hókásás.

A fő- és mellékutak burkolata az ország szinte teljes területén latyakos, hókásás, helyenként havas. Kivételt képeznek a délkeleti Csongrád-Csanád és Békés vármegye, ahol vizes, sónedves.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a havazás által érintett területeken a látási viszonyok is korlátozottak, emiatt a forgalom jelentősen lassul.

Az M3-as autópályán Mezőnagymihály térségében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy kamion keresztbe állt, ezért a 138-as kilométernél csak a belső sáv járható. Az M4-es autóúton Törökszentmiklós közelében, a 128-as kilométernél megpördült egy teherautó és a belső sávban állt meg, ezért Kisújszállás irányába csak a külső sávban lehet haladni.

A 48-as főúton Nagycsere és Haláp között, a 12-es kilométernél két gépkocsi frontálisan ütközött. A fél útpályát lezárták, rendőrök irányítják a forgalmat - áll a közleményben.