Több órára leállt a légi közlekedés Görögországban

Vizsgálatot indított az athéni ügyészség

MH/ MTI
 2026. január 5. hétfő. 11:04
Vizsgálatot indít az athéni ügyészség annak tisztázására, hogy milyen műszaki probléma miatt állt le több órára a légi közlekedés egész Görögországban vasárnap – közölte hétfőn az Ert görög köztelevízió.

Több órára leállt a légi közlekedés Görögországban
A görög légi közlekedés vasárnap délután részben helyreállt, miután jelentős zavarok érintették az ország összes repülőterét, és leállították a bejövő és kimenő járatokat
Fotó: Anadolu via AFP/Costas Baltas

Hrísztosz Dímasz közlekedési miniszter biztosított afelől, hogy a görög repülőterekről induló, illetve oda érkező járatok biztonságát nem fenyegeti veszély.

Vasárnap reggel országszerte megbénult a légi közlekedés Görögországban, miután távközlési hiba lépett fel a légiforgalmi irányítás rendszereiben. A meghibásodás miatt minden érkező és induló járatot felfüggesztettek az ország repülőterein. A forgalom napközben újraindult, de jelentős késések alakultak ki. A görög polgári légiközlekedési hatóság (HCAA) arról tájékoztatott, hogy a probléma a görög légtér irányítását végző központok rádió- és kommunikációs rendszereit érintette, ami miatt a légiforgalmi irányítók nem tudtak egymással kommunikálni.

Pszarrosz Panagiotisz, a görög légi irányítók szakszervezetének elnöke azt mondta, „nagyon komoly” probléma lépett fel, és nehezményezte, hogy a görög repülőtereknek „elavult” a berendezése. Felidézte, hogy hasonló incidens már tavaly is előfordult, akkor az athéni repülőtér forgalmában okozott fennakadást műszaki hiba.

A koronavírus-járvány óta Görögországba minden évben egyre több turista utazik. Tavaly január és szeptember között 31,6 millióan utaztak be az országba, ami 4 százalékos emelkedést jelent az előző év hasonló időszakához képest.

